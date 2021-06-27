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Молодой бегун скончался за 200 метров до финиша полумарафона во Львове

Vse42.ru
1 час назад
Участник полумарафона во Львове скончался, не добежав 200 метров до финиша. Об этом сообщил мэр украинского города.
Молодой бегун умер за 200 метров до финиша во Львове
Фото: PixabayPixabay
По словам градоначальника Андрея Садового, погибшему было 23 года. Факт смерти полумарафонца был подтвержден врачами.
– Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только что констатировали смерть, – заявил Садовый.
Глава Львова выразил соболезнования родным и близким молодого человека. Подробности смерти участника забега не приводятся, передает РЕН ТВ.
Напомним, что ранее подобный инцидент со смертью на марафоне произошел в Казани. Причиной смерти бегуна стал сердечный приступ.
Происшествия,РЕН ТВ,Львов,
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