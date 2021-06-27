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Опубликовано видео тарана ворот посольства России в Минске

Юрий Столбов
33 минуты назад
Управление госавтоинспекции Минска опубликовало видео инцидента, произошедшего накануне на территории посольства РФ.
На видео видно, как автомобиль въезжает в первое ограждение и сносит его. После этого из машины выбежал мужчина и перелез через второе ограждение, а затем бежит по территории посольства. Сам автомобиль откатывается назад, к нему подбегает охранник.
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