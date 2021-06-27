Таран автомобилем ворот посольства России в Минске попал на видео

Управление госавтоинспекцииМинскаопубликовало видео инцидента, произошедшего накануне на территории посольства РФ. Автомобиль с наркоманом за рулем протаранил ворота российского диппредставительства на улице Нововиленской, 1А.
Камеры безопасности посольства зафиксировали момент, когда белый автомобиль Ford на скорости въехал в ворота КПП. Водитель перелез через ограду и скрылся на территории посольства. Автомобиль откатился назад и остановился, после чего к нему вышел охранник.
Виновник аварии был задержан. Позднее выяснилось, что это - 35-летний мужчина. Он не смог объяснить причины своего поступка.
«По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения», - заявили в ГАИ.