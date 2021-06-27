Упавшее дерево убило жительницу Белоруссии

"По данным государственного производственного объединения "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами", - отмечает белорусское ведомство по ЧС. "Из-за вчерашней непогоды без электроснабжения остаются 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях", - уточняет БелТА.
"В столице в период с 18:10 до 22:20 (в субботу - прим. ТАСС) нарушалось движение общественного транспорта: 32 троллейбусных, 37 автобусных и пяти трамвайных маршрутов. Работниками МЧС оказывалась помощь в буксировке 20 легковых автомобилей, пяти маршрутных автобусов, эвакуирован из легкового и пассажирского транспорта 91 человек, 19 из которых дети", - сообщили в МЧС.