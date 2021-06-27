Упавшее дерево убило жительницу Белоруссии

В двух районах Гомельской области и двух районах Минской зафиксированы случаи повреждения кровель 18 жилых домов, одного производственного здания, двух объектов соцкультбыта и 16 сельскохозяйственных зданий. Сотрудники МЧС и других ведомств проводили работы по распилке упавших деревьев. На местах ведутся восстановительные работы. Размытие участка дороги шириной 5 м и длиной 20 м в месте пересечения с рекой Менка произошло в деревне Городище Минского района.