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Голый петербуржец закидал полицейских пивными бутылками

Газета.Ru
1 час назад
Обнаженный молодой человек ворвался в продуктовый магазин в Санкт-Петербурге, сообщается в паблике "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".
Голый петербуржец закидал полицейских бутылками
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел 25 июня. Петербуржец разбил окно в продуктовом магазине и забрался внутрь. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных обнаружили его сидящим в холодильнике. При этом, заметив полицейских, нарушитель упал на кафельный пол магазина и начал забрасывать правоохранителей бутылками с пивом.
В результате молодого человека удалось задержать при помощи сотрудников патрульно-постовой службы. Ранее в Красноярске окровавленный голый мужчина вышел на дорогу и стал бросаться под автомобили. По словам очевидцев, мужчина мог находиться под действием наркотических средств.
До этого жители подмосковного города Раменское заметили голую женщину, разгуливающую по проезжей части.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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