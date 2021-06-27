Голый петербуржец закидал полицейских бутылками

Обнаженный молодой человек ворвался в продуктовый магазин в Санкт-Петербурге , сообщается в паблике "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел 25 июня. Петербуржец разбил окно в продуктовом магазине и забрался внутрь. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных обнаружили его сидящим в холодильнике. При этом, заметив полицейских, нарушитель упал на кафельный пол магазина и начал забрасывать правоохранителей бутылками с пивом.

В результате молодого человека удалось задержать при помощи сотрудников патрульно-постовой службы. Ранее в Красноярске окровавленный голый мужчина вышел на дорогу и стал бросаться под автомобили. По словам очевидцев, мужчина мог находиться под действием наркотических средств.