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Теплоход с пассажирами столкнулся с гидроциклом в Финском заливе

Lenta.ruиещё 1
25 минут назад
Теплоход «Метеор-171», на борту которого было семь пассажиров, столкнулся с гидроциклом в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Теплоход с пассажирами столкнулся с гидроциклом в Финском заливе
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA
Инцидент произошел около 19:00 в субботу, 26 июня. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
После столкновения пассажирское судно продолжило движение, а гидроцикл был отбуксирован на стоянку судов Центра ГИМС МЧС.
В транспортной прокуратуре выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что капитана теплохода вызовут для дачи объяснений.
Ранее сообщалось, что в акватории Средней Невки в районе 2-го Елагина моста в Петербурге маломерное судно затонуло после столкновения с теплоходом. Спасатели доставили на берег шестерых человек. Пострадавших в результате инцидента также не было.
Происшествия,МЧС,Санкт-Петербург,
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