Задержанная в московском МФЦ женщина укусила полицейского

Женщина, находившая в столичном МФЦ на улице Куусинена, была задержана полицией за отказ соблюсти санитарные требования. Задержанная при этом повела себя агрессивно и укусила полицейского.

Фото: МВД РФ МВД РФ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, сотрудники МФЦ вызвали полицию из-за женщины, которая нарушила общественный порядок, отказываясь надевать средства индивидуальной защиты.

«На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя», - говорится в пресс-релизе.