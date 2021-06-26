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Задержанная в московском МФЦ женщина укусила полицейского

ТК «Звезда»иещё 3
37 минут назад
Женщина, находившая в столичном МФЦ на улице Куусинена, была задержана полицией за отказ соблюсти санитарные требования. Задержанная при этом повела себя агрессивно и укусила полицейского.
Задержанная в московском МФЦ женщина укусила полицейского
Фото: МВД РФМВД РФ
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, сотрудники МФЦ вызвали полицию из-за женщины, которая нарушила общественный порядок, отказываясь надевать средства индивидуальной защиты.
«На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя», - говорится в пресс-релизе.
Женщина была доставлена в отдел полиции, где на нее составили два протокола - о нарушении режима повышенной готовности в Москве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
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