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Автомобиль въехал в ворота посольства России в Минске

Газета.Ru
44 минуты назад
В ворота посольства России в Минске въехал автомобиль «Форд». Об этом в своем Telegram-канале сообщает управление ГАИ ГУВД белорусской столицы.
Автомобиль атаковал ворота посольства России в Минске
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома/TelegramУГАИ ГУВД Мингорисполкома/Telegram
В Госавтоинспекции сообщили, что после случившегося водитель машины пытался скрыться, однако был задержан.
«На месте работают сотрудники ГАИ», — говорится в сообщении.
В российском посольстве в Белоруссии пока не прокомментировали данную информацию.
Другие подробности инцидента не приводится.
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