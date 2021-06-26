В Омске неизвестный обстрелял девочек из пневматики

Полиция подтвердила факт обстрела из «пневматики» двух девочек-подростков 11 и 14 лет, произошедший вечером 25 июня. Сообщается, что инцидент произошел примерно в 21.30, когда дети находились на виадуке в Ленинском районе города, недалеко от железнодорожного вокзала.

По словам очевидцев, опубликовавших сообщения о произошедшем в соцсетях, детям потребовалось оперативное вмешательство, чтобы извлечь пули, застрявшие в мягких тканях. В качестве доказательства серьезности ранений, в пабликах демонстрируются рентгеновские снимки, на которых отчетливо видны инородные тела в тканях, а также фотографии с внушительными шрамами, оставшимися на теле жертвы после операции удаления пули.