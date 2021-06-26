Убивший из-за "голосов в голове" школьник избежал тюрьмы

Уже на допросе школьник рассказал о случившимся, показал следователям, как именно он зарезал студентку, и заявил, что совершить преступление ему приказал внутренний голос. При этом признаться в содеянном он отказался. Позднее он утверждал, что на него было оказано давление со стороны следователей, а его вины в гибели девушки нет. Подростка направили на психолого-психиатрическую экспертизу и признали невменяемым. Вместо тюремного срока он проходит принудительное лечение в психдиспансере.