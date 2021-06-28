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Глава Крыма назвал предварительный размер ущерба от наводнения

Российская Газетаиещё 8
38 минут назад
Власти Крыма оценивают предварительный прямой ущерб от подтопления территорий из-за обильных осадков приблизительно в 12,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Ущерб на миллиарды: в Крыму подсчитали потери от стихии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Из этих средств 2,4 миллиарда рублей предназначено на ремонт кровель, подвалов и иных пострадавших от стихии помещений. Больше всего денег, по словам Аксенова, направят на ремонт дорог.
Руководитель республики отметил, что в приведенной сумме ущерба не учтены затраты на противопаводковые мероприятия. Ранее он проинформировал, что заявления от крымчан, пострадавших в результате ЧС из-за паводка, органы местного самоуправления будут принимать до 24.00 30 июня.
- Это касается выплаты разовой материальной помощи, а также выплат по утрате имущества первой необходимости, утрате жилья или проведения капитального ремонта, компенсации материального ущерба в результате затопления автомобиля, - уточнил он.
По оперативным данным МЧС Крыма, в пунктах временного размещения остаются 166 человек, в том числе 128 - в Керчи и 38 - в Ялте. В Керчи органы местного самоуправления приняли 1125 обращений на возмещение материального ущерба, в Ялте - 707. Пострадавшими уже признаны 1587 керчан и 439 ялтинцев.
Происшествия,Республика Крым,
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