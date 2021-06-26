Тонущий в луже на дороге тюменский пенсионер попал на видео

Пожилой житель Тюмени едва не распрощался с жизнью в воде, захлебнувшись прямо на проезжей части улицы. Только оперативная помощь прохожих спасла деда. Об этом сообщает издание 72.ru.
Ранним утром 26 июля у дома 49 по улице Газовиков в Тюмени произошла коммунальная авария. Прорвало трубу водоснабжения. Улицу затопило более чем полуметровым слоем воды, а в эпицентре ЧП произошел провал грунта. Местные жители запечатлели на видео аварийный потоп.
В ходе съемок, пожилой мужчина, форсировавший образовавшееся мутное озеро на асфальте, внезапно ушел с головой под воду. Дед не знал, что под слоем воды прямо на его пути скрывается провал грунта. Оступившись и «нырнув» в заполненную водой яму, пожилой мужчина не смог как следует всплыть.
На кадрах видео можно наблюдать, как его тело лицом вниз проплывает мимо тротуара. Увидев, что произошло, оказавшийся рядом молодой человек быстро залез в воду и вытащил незадачливого пенсионера на сушу. По словам очевидцев, ничего серьезного со здоровьем пострадавшего не произошло. Он лишь наглотался грязной воды, а потому от предложений окружающих вызвать бригаду скорой помощи наотрез отказался.