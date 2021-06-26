Тонущий в луже на дороге тюменский пенсионер попал на видео

Пожилой житель Тюмени едва не распрощался с жизнью в воде, захлебнувшись прямо на проезжей части улицы. Только оперативная помощь прохожих спасла деда. Об этом сообщает издание 72.ru.

Ранним утром 26 июля у дома 49 по улице Газовиков в Тюмени произошла коммунальная авария. Прорвало трубу водоснабжения. Улицу затопило более чем полуметровым слоем воды, а в эпицентре ЧП произошел провал грунта. Местные жители запечатлели на видео аварийный потоп.

В ходе съемок, пожилой мужчина, форсировавший образовавшееся мутное озеро на асфальте, внезапно ушел с головой под воду. Дед не знал, что под слоем воды прямо на его пути скрывается провал грунта. Оступившись и «нырнув» в заполненную водой яму, пожилой мужчина не смог как следует всплыть.