Подросток справил нужду на крышу собора в Улан-Удэ

В Сети появились кадры, снятые на территории православного собора, расположенного в столице Бурятии. На них видно, что ночью на территорию возводимого в парке Орешкова культового сооружения проникли двое. Третий участник команды снимал происходящее на видео.

Предполагается, что за испражнение по малой нужде на крыше возводимого с 2011-го года собора участникам этого перфоманса вполне может грозить уголовное преследование по части второй статьи 148 УК «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». В соответствии с ней, преступнику полагается либо штраф в размере до полумиллиона рублей, либо заключение сроком до одного года.