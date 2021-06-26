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Подросток справил нужду на крышу собора в Улан-Удэ

Елена Прошина
1 час назад
Группа граждан устроила хулиганскую выходку на крыше строящегося Свято-Одигитриевский кафедральный собора в Улан-Удэ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В Сети появились кадры, снятые на территории православного собора, расположенного в столице Бурятии. На них видно, что ночью на территорию возводимого в парке Орешкова культового сооружения проникли двое. Третий участник команды снимал происходящее на видео.
Один из хулиганов забрался на крышу сооружения и справил там малую нужду. Сторож объекта обнаружил нарушителей охраняемого периметра, когда они уже были наверху и вызвал правоохранителей. Те задержали шутников. Сообщается, что утром того же дня на месте происшествия работали сотрудники местной ФСБ и СК.
Предполагается, что за испражнение по малой нужде на крыше возводимого с 2011-го года собора участникам этого перфоманса вполне может грозить уголовное преследование по части второй статьи 148 УК «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». В соответствии с ней, преступнику полагается либо штраф в размере до полумиллиона рублей, либо заключение сроком до одного года.
Происшествия,Видео,ФСБ,Улан-Удэ,
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