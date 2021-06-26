Посетительницу МФЦ жестко скрутили из-за снятой маски

В Сети появилось жесткое видео инцидента, предположительно имевшего место в одном из отделений МФЦ Москвы . Утверждается, что к пожилой женщине применили грубую физическую силу из-за несоблюдения карантинных ограничений.

Фото: ТАСС ТАСС

Автор ролика сообщает, что в МФЦ женщине стало плохо.

«Она сняла маску и на нее накинулись», - утверждает он.

На кадрах силовики выкручивают женщине руки и волокут по полу. Она громко кричит и сопротивляется. Свидетельница происшествия умоляет стражей порядка отпустить «безмасочницу»:

"Перестаньте, отпустите женщину, ей же больно".

Видео собрало уже около 2 тысяч комментариев в Сети. Граждане единодушно осуждают действия силовиков:

«Господи ужас какой, а если бы с их женой или мамой так обращались!», «Это настоящая катастрофа это апокалипсис», «Невозможно! На это равнодушно смотреть! За что, так издеваться над пожилым человеком?», «В мфц делать нечего!!!! отозвать нужно оттуда все свои данные и запретить передавать третьим лицам!».

Официальных комментариев и подтверждения того, что ролик не является фейком, пока нет.