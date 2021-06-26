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Ялта оказалась под угрозой нового наводнения из-за мощного ливня

Елена Прошина
40 минут назад
Сильный дождь с грозой накрыл Ялту спустя неделю после предыдущего наводнения. Выпадение обильных осадков началось 13:00. Люди быстро покидают центр города, потоки воды несутся по улицам и проезжей части, сообщает РИА «Новости».
По сообщениям очевидцев, в центре Ялты слышен гром, видны молнии. Днем ранее региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.
«Днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду», — говорилось в сообщении ведомства.
Напомним, что 17 июня на Крымский полуостров обрушился мощный циклон. В ряде крупных городов региона тогда зафиксировали рекордные за столетия показатели выпадения осадков. Они привели к подтоплениям в Керчи и других населенных пунктов восточной части полуострова. Днем позднее ливни пришли и в Ялту, вызвав выход из берегов местных рек. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Часть домов остались без света и водоснабжения из-за паводка и сошедших селей. Согласно официальным данным, тогда пострадали 49 человек. Один погиб и еще один пропал без вести.
Тогда же стихия обрушилась на Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики. Ущерб от наводнения превысил 200 миллионов рублей.
Происшествия,Видео,МЧС,РИА Новости,
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