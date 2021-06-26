Ялта оказалась под угрозой нового наводнения из-за мощного ливня

Напомним, что 17 июня на Крымский полуостров обрушился мощный циклон. В ряде крупных городов региона тогда зафиксировали рекордные за столетия показатели выпадения осадков. Они привели к подтоплениям в Керчи и других населенных пунктов восточной части полуострова. Днем позднее ливни пришли и в Ялту, вызвав выход из берегов местных рек. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Часть домов остались без света и водоснабжения из-за паводка и сошедших селей. Согласно официальным данным, тогда пострадали 49 человек. Один погиб и еще один пропал без вести.