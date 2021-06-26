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Появилось видео с места бойни в Ивановской области

Елена Прошина
1 час назад
Кадры с места гибели одного человека и ранения еще нескольких в городе Кохмы Ивановской области опубликовало Управление следственного комитета по Ивановской области.
На видео показана улица и дом, возле которого случилась трагедия. Она произошла в ночь с 25 на 26 июня на улице Лермонтова в Кохме, когда между двумя группами мужчин возник конфликт. В результате один из них получил получил огнестрельные ранения груди и живота и умер на месте. Его спутники в завязавшейся схватке также пострадали. В результате противостояния они оказались в больнице.
По предварительным данным, пострадавшие – коллекторы, пришедшие к хозяину дома взыскивать долг. Должник оказался готов к визиту. Он встретил «гостей» с полуавтоматическим ружьем «Сайга» в руках и в компании своих друзей.
В ходе конфликта погиб 30-летний коллектор. Его коллеги – в тяжелом состоянии. Стрелок задержан, а его «группа поддержки» объявлена в розыск. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «убийство, совершенное группой лиц» и «покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц».
Происшествия,Видео,СКР,Ивановская Область,
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