Появилось видео с места бойни в Ивановской области

На видео показана улица и дом, возле которого случилась трагедия. Она произошла в ночь с 25 на 26 июня на улице Лермонтова в Кохме, когда между двумя группами мужчин возник конфликт. В результате один из них получил получил огнестрельные ранения груди и живота и умер на месте. Его спутники в завязавшейся схватке также пострадали. В результате противостояния они оказались в больнице.