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Подробности новой бойни под Иваново: стрелок задержан

Ювелина Бернст
21 минуту назад
Правоохранители задержали одного из подозреваемых в стрельбе в городе Кохма Ивановской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК России.
Подробности новой бойни под Иваново: стрелок задержан
Фото: ТАССТАСС
Сейчас разыскивают других лиц, причастных к данному преступлению. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц», рассказали в ведомстве.
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Следователи установили, что в ночь на 26 июня у неизвестных возле частного дома по улице Лермонтова возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений.
В ходе конфликта, неизвестные выстрелили мужчине в грудь и живот, в результате чего он скончался на месте. После этого преступники, "используя оружие и другие предметы" нанесли множественные телесные повреждения знакомым мужчины. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.
После произошедшего злоумышленники скрылись.
Сейчас место преступления оцеплено сотрудниками ОМОН и СОБР Управления Росгвардии, сообщили в пресс-службе. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.
По данным Telegram-канала Life Shot, стрельбу устроил 50-летний Александр К. Убитый и пострадавшие якобы приходились ему родственниками, но мужчины никогда не ладили. Прошедшей ночью они вновь решили выяснить отношения, пишет Telegram-канал. Когда дом Александра окружили, он достал оружие. По предварительным данным, в разборке участвовали около 20 человек с каждой стороны.
Также сообщается, что во время стрельбы в доме находился 18-летний сын Александра - боец ММА. Сейчас он задержан, пишет Telegram-канал.
Уточняется, что в ходе конфликта пострадали три человека. Двое раненых сейчас находятся в реанимации, третий отказался от медпомощи.
Предварительно, Александр стрелял из "Сайги". Также на него зарегистрирован травматический пистолет. Ранее Александр дважды привлекался по статье "Кража", говорится в сообщении.
Накануне житель деревни Горяшино Ивановской области выстрелил в своего знакомого. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленник скрылся с места преступления. Когда силовики установили его место пребывания и прибыли туда, мужчина открыл огонь и по ним. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить мужчину ответным огнем. От полученного ранения он скончался. В доме у стрелка нашли автомат, при этом разрешения на хранение оружия у него не было.
Происшествия,Росгвардия,СКР,МВД,РИА Новости,Ивановская Область,Кохма,Россия,
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