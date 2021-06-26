Подробности новой бойни под Иваново: стрелок задержан

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Сейчас разыскивают других лиц, причастных к данному преступлению. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц», рассказали в ведомстве.

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Следователи установили, что в ночь на 26 июня у неизвестных возле частного дома по улице Лермонтова возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений.

В ходе конфликта, неизвестные выстрелили мужчине в грудь и живот, в результате чего он скончался на месте. После этого преступники, "используя оружие и другие предметы" нанесли множественные телесные повреждения знакомым мужчины. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

После произошедшего злоумышленники скрылись.

Сейчас место преступления оцеплено сотрудниками ОМОН и СОБР Управления Росгвардии , сообщили в пресс-службе. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

По данным Telegram-канала Life Shot, стрельбу устроил 50-летний Александр К. Убитый и пострадавшие якобы приходились ему родственниками, но мужчины никогда не ладили. Прошедшей ночью они вновь решили выяснить отношения, пишет Telegram-канал. Когда дом Александра окружили, он достал оружие. По предварительным данным, в разборке участвовали около 20 человек с каждой стороны.

Также сообщается, что во время стрельбы в доме находился 18-летний сын Александра - боец ММА. Сейчас он задержан, пишет Telegram-канал.

Уточняется, что в ходе конфликта пострадали три человека. Двое раненых сейчас находятся в реанимации, третий отказался от медпомощи.

Предварительно, Александр стрелял из "Сайги". Также на него зарегистрирован травматический пистолет. Ранее Александр дважды привлекался по статье "Кража", говорится в сообщении.