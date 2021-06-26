Попытка женщины перейти потоп в центре Геленджика попала на видео

Попытку жительницы Геленджика перейти затопленный центр города сняли на видео. Мощный ливень обрушился на курорт в выходные. Местами затоплены улицы, передает ИА KrasnodarMedia.

В Сети появилось множество роликов и фото с последствиями разгула стихии в городе. На кадрах видно, что люди с трудом преодолевают бурные потоки, а рядом проплывают пластмассовые стулья, ранее стоявшие у местных кафе. Накануне в нескольких районах Краснодарского края прошел град, были повреждены кровли домов, в других районах мощный ливень подтопил частные дома.

Прогнозы синоптиков пока не радуют. В нескольких районах Кубани ожидаются подъемы уровней рек, дожди будут идти все выходные.

Штормит и в других регионах России. Крым накрыл черноморский циклон, который спровоцировал сильнейшие ливни и наводнения. Керчь, Ялта и другие города оказались в зоне подтоплений. В Амурской области готовятся к массовой эвакуации людей в связи с наводнением. Подтоплено более сотни домов.