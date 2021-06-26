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Опубликовано видео пожара в китайской школе боевых искусств

Юрий Столбов
48 минут назад
Сильный пожар разгорелся в школе боевых искусств в Китае. В результате возгорания погибли 18 человек. Пожарным уже удалось потушить огонь, а в соцсетях появились кадры с места происшествия.
На опубликованном RT видео запечатлен самый разгар пожара. На кадрах видно, что пламя охватило все здание целиком.
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