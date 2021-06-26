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Байден оценил приговор убившему Джорджа Флойда экс-полицейскому

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад
Президент США Джо Байден оценил приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, который убил афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Guardian.
Байден оценил приговор экс-полицейскому Шовину за гибель чернокожего Флойда
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Байден отметил, что он не знаком со всеми обстоятельствами, которые учитывались судом. Однако при этом он подчеркнул, что в соответствии с действующими правилами приговор кажется ему «подходящим».
Ранее суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского к 22,5 годам тюрьмы. Как отмечает CNN, обвинение требовало для Шовина 30 лет лишения свободы, а защита настаивала на условном сроке и учете уже отбытого.
25 мая 2020 года Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Тот жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Хотя незадолго до произошедшего Флойд принимал сильнодействующие наркотики, причиной смерти медики признали именно действия Шовина.Смерть афроамериканца спровоцировала крупнейшую в американской истории волну протестов. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 21 апреля 2021 года присяжные уже признали Шовина виновным в преступлении.
Происшествия,Дерек Шовин,Джордж Флойд,Джозеф Байден,CNN,Соединенные Штаты,
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