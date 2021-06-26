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Во Франции футбольный матч закончился расстрелом игроков

News.ruиещё 1
22 минуты назад
Во время футбольного матча во французском Марселе один из футболистов был убит выстрелом из огнестрельного оружия, ещё один получил тяжёлое ранение. Об этом сообщает газета La Provence.
Во Франции футбольный матч закончился расстрелом игроков
Фото: EPAEPA
Инцидент произошёл на стадионе «Ла Марин» во время встречи любительских команд двух кварталов в 15-м округе Марселя. К месту проведения матча подъехал автомобиль, и находившиеся в нём люди открыли стрельбу по игрокам.
15-й округ Марселя считается одним из наиболее социально неблагополучных кварталов, где очень велик уровень преступности. Там часто происходят перестрелки между бандами торговцев наркотиками.
По факту происшествия полиция начала расследование.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина с ножом убил троих человек в немецком Вюрцбурге
Происшествия,Марсель,Франция,
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