Во Франции футбольный матч закончился расстрелом игроков

Инцидент произошёл на стадионе «Ла Марин» во время встречи любительских команд двух кварталов в 15-м округе Марселя. К месту проведения матча подъехал автомобиль, и находившиеся в нём люди открыли стрельбу по игрокам.
15-й округ Марселя считается одним из наиболее социально неблагополучных кварталов, где очень велик уровень преступности. Там часто происходят перестрелки между бандами торговцев наркотиками.
По факту происшествия полиция начала расследование.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина с ножом убил троих человек в немецком Вюрцбурге