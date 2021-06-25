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Странное ограбление: преступник вернул жертве телефон

Вероника Полынина
1 час назад
В Москве неизвестный избил и ограбил молодую женщину в парке, а затем предпринял неудачную попытку вернуть ей вещи.
Странное ограбление: преступник вернул жертве телефон
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает телеграм-канал 112, мужчина вернулся к пострадавшей после того, как украл у нее сумочку, и попросил ее не кричать, пригрозив в противном случае избить ее еще раз.
Девушка в панике все же закричала, и мужчина вновь накинулся на свою жертву, несколько раз ударив ее по голове.
В тот же день грабитель позвонил дочери пострадавшей с украденного у нее мобильного телефона и заявил, что оставит его в мусорном баке. Женщина поехала по указанному адресу и нашла свой телефон.
Полиция разыскивает грабителя.
Накануне в центре Москвы избили и ограбили актера из фильма «Ледокол» Анатолия Хропова. Артист направлялся в кафе, где должен был выступать, однако незадолго до начала выступления он перестал выходить на связь.
Вскоре его обнаружили лежащим во дворе возле заведения. Хропова избили и ограбили. У него пропали деньги, документы, телефон и золотая цепочка.
Происшествия,Анатолий Хропов,Москва,
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