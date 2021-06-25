Странное ограбление: преступник вернул жертве телефон

Москве неизвестный избил и ограбил молодую женщину в парке, а затем предпринял неудачную попытку вернуть ей вещи.

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Как сообщает телеграм-канал 112, мужчина вернулся к пострадавшей после того, как украл у нее сумочку, и попросил ее не кричать, пригрозив в противном случае избить ее еще раз.

Девушка в панике все же закричала, и мужчина вновь накинулся на свою жертву, несколько раз ударив ее по голове.

В тот же день грабитель позвонил дочери пострадавшей с украденного у нее мобильного телефона и заявил, что оставит его в мусорном баке. Женщина поехала по указанному адресу и нашла свой телефон.

Полиция разыскивает грабителя.

Накануне в центре Москвы избили и ограбили актера из фильма «Ледокол» Анатолия Хропова . Артист направлялся в кафе, где должен был выступать, однако незадолго до начала выступления он перестал выходить на связь.