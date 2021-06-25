В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Жителя Чечни из банды Басаева приговорили к пожизненному лишению свободы

ТАСС
1 час назад
Южный окружной военный суд приговорил жителя Чечни, принимавшего участие в деятельности банды Шамиля Басаева, к пожизненному заключению. Об этом в пятницу сообщается на странице Главного управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам в Instagram.
Пожизненное: вынесен приговор участнику банды Басаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Суд установил, что мужчина в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже. В феврале-марте 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни он принял участие в вооруженном нападении на военнослужащих Вооруженных сил РФ. В результате 84 военнослужащих погибли, еще четыре получили ранения.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого и с учетом предыдущих судимостей назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности"). Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Происшествия,ХАТТАБ,Шамиль Басаев,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Чеченская Республика,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители