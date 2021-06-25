Пожизненное: вынесен приговор участнику банды Басаева

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности"). Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.