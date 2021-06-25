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Лихач на электросамокате сбил подростка в центре Москвы

Вечерняя Москва
1 час назад
Пятнадцатилетняя девочка оказалась на больничной койке, после того как ее сбил водитель электросамоката в центре столицы. Об этом в пятницу, 25 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Водитель электросамоката сбил подростка в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел накануне вечером на Театральном проезде. Неизвестный наехал на подростка на тротуаре. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу. Врачи диагностировали у девочки множественные ссадины, ушибы и гематомы.
Медики сообщили о происшествии в полицию. По данному факту проводится проверка.
Происшествия,МВД,Москва,
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