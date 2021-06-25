Водитель электросамоката сбил подростка в Москве

Пятнадцатилетняя девочка оказалась на больничной койке, после того как ее сбил водитель электросамоката в центре столицы. Об этом в пятницу, 25 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел накануне вечером на Театральном проезде. Неизвестный наехал на подростка на тротуаре. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу. Врачи диагностировали у девочки множественные ссадины, ушибы и гематомы.
Медики сообщили о происшествии в полицию. По данному факту проводится проверка.