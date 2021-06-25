В России выявлен первый случай заражения штаммом «дельта плюс»

России зафиксировали первый случай заражения мутировавшим индийским штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко пишет «Фонтанка».

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«Случай единственный и, скорее всего завозной. Также штамм «дельта плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран», - пояснила Даниленко.

Она отметила, что даже в Индии пока подтверждено всего 40 случаев этой мутации коронавируса, и пока рано говорить об особой опасности штамма.

Ранее директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил, что новая индийская мутация коронавируса, получившая название «дельта плюс» чрезвычайно заразна. Ученый отметил, что для заражения новым штаммом коронавируса достаточно просто пройти мимо больного человека без маски. При этом особую обеспокоенность вызывает то, что «дельта плюс» устойчив к антителам и способен «обходить» иммунитет.