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Штурм квартиры в Казани из-за угрозы взрыва сняли на видео

Алевтина Жаркова
52 минуты назад
Силовики взяли штурмом квартиру, в которой заперся местный житель и угрожал взорвать гранату. Злоумышленник задержан, об этом сообщает Telegram-канал «ВТП ВТатарстанеПоймут», в распоряжении которого оказалось видео с места происшествия.
Ранее появилась информация, что мужчина забаррикадировался в квартире в доме, расположенном на улице Рихарда Зорге, которую он захламил. По решению суда он должен был провести уборку и выкинуть весь мусор. Однако он этого не сделал. Когда в квартиру явились приставы, он не открыл им дверь и заявил, что взорвет гранату. Жильцов дома экстренно эвакуировали, а к месту происшествия были направлены правоохранители.
Уточняется, что угроза взрыва оказалась ложной, поскольку информация о наличии у него взрывного устройства не подтвердилась.
Происшествия,Криминал,Видео,Казань,
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