Штурм квартиры в Казани из-за угрозы взрыва сняли на видео

Силовики взяли штурмом квартиру, в которой заперся местный житель и угрожал взорвать гранату. Злоумышленник задержан, об этом сообщает Telegram-канал «ВТП ВТатарстанеПоймут», в распоряжении которого оказалось видео с места происшествия.

Ранее появилась информация, что мужчина забаррикадировался в квартире в доме, расположенном на улице Рихарда Зорге, которую он захламил. По решению суда он должен был провести уборку и выкинуть весь мусор. Однако он этого не сделал. Когда в квартиру явились приставы, он не открыл им дверь и заявил, что взорвет гранату. Жильцов дома экстренно эвакуировали, а к месту происшествия были направлены правоохранители.