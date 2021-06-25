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Появилось видео пожара в деловом центре в Новом Уренгое

Алевтина Жаркова
1 час назад
В Новом Уренгое в минувший четверг произошел крупный пожар в деловом центре. В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как охватил девятиэтажное здание центра «Строитель».
По некоторым сведениям, возгорание возникло на крыше многоэтажки, а затем пламя распространилось на площадь в 500 квадратных метров.
Из горящего строения самостоятельно эвакуировались 500 человек, еще девять покинули его с помощью спасателей. По предварительным данным, ЧП обошлось без погибших и пострадавших.
Происшествия,Пожары,Видео,
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