Появилось видео пожара в деловом центре в Новом Уренгое

В Новом Уренгое в минувший четверг произошел крупный пожар в деловом центре. В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как охватил девятиэтажное здание центра «Строитель».

По некоторым сведениям, возгорание возникло на крыше многоэтажки, а затем пламя распространилось на площадь в 500 квадратных метров.