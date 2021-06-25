Убийц Ксении Каторгиной приговорили к 20 годам колонии

Суд приговорил убийц Ксении Каторгиной Михаила Федоровича, Марата Ахметвалиева и Екатерину Меньшикову к лишению свободы в колонии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.
Каторгина пропала 10 октября 2019 года, когда отправилась продавать свой автомобиль женщине из Екатеринбурга. Позже авто нашли в Челябинске. В нем были обнаружены следы крови, полиция начала расследование. Правоохранители задержали трех подозреваемых по делу — Федоровича, Ахматвалиева и Меньшикову. Похитители Каторгиной обвинялись в убийстве, похищении человека, вымогательстве и других преступлениях.