Убийц Ксении Каторгиной приговорили к 20 годам колонии

Суд приговорил убийц Ксении Каторгиной Михаила Федоровича, Марата Ахметвалиева и Екатерину Меньшикову к лишению свободы в колонии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.

Также каждый осужденный должен будет выплатить компенсацию морального ущерб за убийство. Ее размер для каждого составляет по 10 млн рублей.

Каторгина пропала 10 октября 2019 года, когда отправилась продавать свой автомобиль женщине из Екатеринбурга. Позже авто нашли в Челябинске. В нем были обнаружены следы крови, полиция начала расследование. Правоохранители задержали трех подозреваемых по делу — Федоровича, Ахматвалиева и Меньшикову. Похитители Каторгиной обвинялись в убийстве, похищении человека, вымогательстве и других преступлениях.