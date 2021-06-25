SSJ-100 аварийно сел в Краснодаре

Следователи заявили, что данные бортовых регистраторов опровергают версию о неисправности самолета, также следствие не нашло ошибок в действиях диспетчеров и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов Шереметьево. Причиной катастрофы назвали грубую посадку на взлетно-посадочную полосу