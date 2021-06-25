SSJ-100 аварийно сел в Краснодаре

Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что экстренная посадка прошла благополучно.
5 мая 2019 года лайнер Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек, 41 из них погиб.
Следователи заявили, что данные бортовых регистраторов опровергают версию о неисправности самолета, также следствие не нашло ошибок в действиях диспетчеров и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов Шереметьево. Причиной катастрофы назвали грубую посадку на взлетно-посадочную полосу
28 мая прошлого года SSJ-100 с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в Шереметьево. Лайнер выполнял технический рейс из Жуковского, на борту не было пассажиров.