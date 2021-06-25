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Около 300 человек пострадали из-за торнадо в Чехии

Газета.Ru
1 час назад
В результате торнадо, произошедшего 4 июня в районе городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии, 32 тыс. семей остались без электричества. Об этом сообщает телеканал Česká televize.
300 человек пострадали из-за торнадо в Чехии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По меньшей мере три человека погибли из-за стихийного бедствия, скорая помощь доставила в больницы 63 раненых. Многие пострадавшие получили ранения от града, который, по словам очевидцев, был размером с теннисный мяч.
Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу из-за возможности возникновения новых штормов.
Ранее сообщалось, что мощный ураган обрушился на Индию. Были эвакуированы десятки тысяч человек. Образовавшийся в Аравийском море циклон принес в штат Гуджарат разрушительные ветры, проливные дожди и угрозу штормов и наводнений.
Происшествия,Бржецлав,Чешская Республика,
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