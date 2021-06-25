300 человек пострадали из-за торнадо в Чехии

В результате торнадо, произошедшего 4 июня в районе городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии , 32 тыс. семей остались без электричества. Об этом сообщает телеканал Česká televize.

По меньшей мере три человека погибли из-за стихийного бедствия, скорая помощь доставила в больницы 63 раненых. Многие пострадавшие получили ранения от града, который, по словам очевидцев, был размером с теннисный мяч.

Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу из-за возможности возникновения новых штормов.