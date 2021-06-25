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Около 100 человек пропали без вести после обрушения дома в Майами

Ura.Ru
30 минут назад
Три человека погибли, 99 — числятся пропавшими без вести после обрушения дома в округе Майами-Дейд (Флорида, США). В настоящее время проводятся спасательные операции.
99 человек пропали без вести после обрушения дома в Майами
Фото: ReutersReuters
«Не менее трех человек погибли, еще 99 человек числятся пропавшими без вести. Спасательные бригады на данный момент спасли 35 человек из-под завалов здания», — передает «Национальная служба новостей».
Отмечается, что обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года постройки находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд. Здание состояло из 136 квартир, 55 из них рухнули. Предварительно, стена 12-этажного жилого дома обрушилась около двух часов ночи по местному времени. Некоторых людей спасали прямо с балконов, пишет «Пятый канал».
Ранее URA.RU сообщало о подобной трагедии в Магнитогорске. Утром 31 декабря 2018 года в доме 164 на Карла Маркса рухнул целый подъезд. Под завалами погибли 39 человек. Во время спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили 11-месячного ребенка, который пролежал под завалами в 30-градусный мороз 35 часов. Через месяц его выписали из больницы. Основной версией остается взрыв газа. Рухнувшую секцию и две соседних полностью демонтировали, жители получили компенсации за потерянные квартиры.
Происшествия,Катастрофы,Карл Маркс,МЧС,Майами,Соединенные Штаты,
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