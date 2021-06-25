99 человек пропали без вести после обрушения дома в Майами

«Не менее трех человек погибли, еще 99 человек числятся пропавшими без вести. Спасательные бригады на данный момент спасли 35 человек из-под завалов здания», — передает «Национальная служба новостей».
Отмечается, что обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года постройки находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд. Здание состояло из 136 квартир, 55 из них рухнули. Предварительно, стена 12-этажного жилого дома обрушилась около двух часов ночи по местному времени. Некоторых людей спасали прямо с балконов, пишет «Пятый канал».