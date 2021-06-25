«Секунд 40 и хлопок»: крушение вертолета Росгвардии

Трое сотрудников Росгвардии погибли при крушении вертолета Ми-8 в Ленинградской области . Машина выполняла учебно-тренировочный полет без вооружения. После падения воздушное судно полностью разрушилось и загорелось. Как рассказывают очевидцы в соцсетях, у вертолета мог отказать двигатель, той же версии придерживается источник ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В четверг, 24 июня, около девяти часов вечера в окрестностях деревни Корпикюля в Гатчинском районе Ленинградской области в 30 км к юго-западу от Санкт-Петербурга разбился вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа войск нацгвардии, об этом сообщили пресс-службы ведомства. Боевой вертолет Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет без вооружения. После падения воздушное судно полностью разрушилось и загорелось.

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По предварительным данным Росгвардии, экипаж в составе трех военнослужащих погиб.

Как пишет "Фонтанка", на борту находились 27-летний старший лейтенант, 32-летний майор и 34-летний капитан.

В Росгвардии сообщили, что экипаж уводил машину от населенного пункта перед крушением, вертолет упал в поле, не задев дома. Причиной крушения Ми-8 мог стать отказ двигателя, приводит ТАСС сообщение источника.

На месте ЧП работает комиссия СЗО Росгвардии под руководством начальника авиации. По факту крушения возбуждено уголовное дело по 351-й статье УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Что говорят очевидцы

Очевидцы крушения выложили в группу "ДТП и ЧП. СПб" несколько кадров со столбом черного дыма, поднимающимся над деревьями. Пользователь Павел Баранов написал, что катастрофа случилась буквально у него на глазах.

"Он как-то крутанулся, то ли лопасти сначала разлетелись - потому что какие то фрагменты полетели - потом он наклонился носом в низ и упал. Секунд через тридцать услышал хлопок, видимо, взрыв топлива произошел, и повалил черный дым", - рассказал Павел.

На вопросы о том, почему он не заснял момент падения, Павел ответил, что сразу после падения пытался сообщить о случившемся в профильные органы.

"Я пытался дозвониться сразу в экстренные службы, не до фото было", - ответил пользователь, вызвав одобрение других читателей. Также пользователи предположили, что вертолет мог за что-то зацепиться.

"Там нет проводов и ничего. Он просто на ровном месте над полем очень низко летел, и в какой-то момент лопасти стали неровно работать, начал переворачиваться", - написала Аня Громзина.

Василий Никитенко выразил мнение, что причиной ЧП могла стать остановка двигателя.

"Я слышал, остановка двигателя была (как мне показалось по звукам), потом секунд 40 и хлопок Соболезнования близким", - указал он.

Слава Проничкин рассказал, что за несколько секунд до падения вертолет как будто заглох в воздухе, затем экипаж попытался снова запустить двигатель, причем звук был – как у "Жигулей" без глушителя, и после этого вертолет рухнул.

"Сегодня, когда над нами [вертолет] пролетал, мне его звук не понравился. Именно звук. Даже не знаю почему. У меня слух абсолютный, поэтому обратила внимание на звук, такой тяжелый и отдельно-четкий, необычный. Т.е. возможно, проблема возникла почти сразу. И пилот, когда заметил [неполадку], пытался дотянуть", - добавила Zoe Borisova.