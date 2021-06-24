Экс-мэра Саратова оправдали по делу о растрате

Фото: Администрация г. Саратова Администрация г. Саратова

Экс-чиновника задержали в марте 2019 года. Сообщалось, что он подозревается в мошенничестве и является фигурантом уголовного дела о хищении коммунальных платежей, собранных у граждан. Позже дело Прокопенко переквалифицировали, ему вменили растрату.

"Прокопенко оправдан", - сказал собеседник агентства.

В 2014 году Прокопенко объявили в розыск, позже суд заочно арестовал его. Но весной Прокопенко сам явился к следователям и, его заключили под стражу.