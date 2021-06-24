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Бывшего сити-менеджера Саратова суд оправдал по обвинению в растрате

ТАСС
16 минут назад
Суд оправдал бывшего сити-менеджера Саратова Алексея Прокопенко, сообщил ТАСС адвокат Прокопенко Дмитрий Беляков.
Экс-мэра Саратова оправдали по делу о растрате
Фото: Администрация г. СаратоваАдминистрация г. Саратова
Экс-чиновника задержали в марте 2019 года. Сообщалось, что он подозревается в мошенничестве и является фигурантом уголовного дела о хищении коммунальных платежей, собранных у граждан. Позже дело Прокопенко переквалифицировали, ему вменили растрату.
"Прокопенко оправдан", - сказал собеседник агентства.
В 2014 году Прокопенко объявили в розыск, позже суд заочно арестовал его. Но весной Прокопенко сам явился к следователям и, его заключили под стражу.
Алексей Прокопенко был сити-менеджером Саратова в 2010-2013 годах. Он ушел в отставку после того, как его обвинили в неисполнении судебных постановлений о выдаче квартир детям-сиротам. Тогда суд назначил ему в качестве наказания штраф в размере 200 тыс. рублей с запретом занимать государственные должности.
Происшествия,Алексей Прокопенко,Дмитрий Беляков,ИТАР-ТАСС,Саратов,
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