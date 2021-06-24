«Я был убит»: США угрожали погибшему создателю McAfee

После сообщения о возможности экстрадиции из испанской тюрьмы в США создатель антивируса McAfee был найден мертвым в своей камере. По предварительным данным, Макафи совершил самоубийство. Однако сам заключенный ранее отмечал, что никогда не пойдет на этот шаг, и даже заявлял, что власти США ему угрожают.

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75-летний создатель антивируса McAfee Джон Макафи был найден мертвым в камере испанской тюрьмы, сообщает CNN Business.

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Точная причина смерти пока неизвестна и выясняется следствием. При этом в заявлении Департамента юстиции регионального правительства Каталонии , под управлением которого находятся местные тюрьмы, говорится, что скорее всего Макафи совершил самоубийство.

Однако осенью 2020 года миллионер на случай своей смерти опубликовал пост у себя в Twitter, где заявил, что не намерен убивать себя. Мужчина отмечал, что всем доволен и у него есть друзья.

«Знайте, что если я повешусь, как Эпштейн, это будет не моя вина», — писал программист.

Джеффри Эпштейн был обвинен в сексуальных преступлениях, в 2019 году был обнаружен мертвым в своей камере — по официальному сообщению, покончил жизнь самоубийством. Однако у многих комментаторов появились подозрения о том, что его убили из-за наличия компромата на многих влиятельных лиц. Кроме того, во время вскрытия у Эпштейна обнаружили множественные переломы в области шеи — обычно такие травмы встречаются у людей, которые были задушены руками.

В 2019 году Макафи обвинил власти США в угрозах и впервые призвал всех не верить, если в СМИ появится информация о том, что он совершил суицид.

«Американские чиновники угрожают мне, по сути говоря: «Мы идем за тобой, Макафи! Мы собираемся убить тебя!» Сегодня я сделала себе татуировку [Whackd— сленговое значение, переводится как убитый] на всякий случай. Знайте, если я покончил с собой — это ложь. Я был убит. Проверьте мою правую руку», — говорится в сообщении.

При этом Макафи не первый раз нелестно отзывается об американских властях. Так, ранее он говорил, что США занимается электронным шпионажем, а ЦРУ организовывало атаки под чужим флагом и использовало уязвимости в смартфонах.

Незадолго до смерти Макафи национальный суд Испании вынес решение о том, что он может быть экстрадирован в Соединенные Штаты для дальнейшего судебного разбирательства. В начале этого месяца во время слушания в испанском суде Макафи утверждал, что все обвинения, выдвинутые против него со стороны США, были политически мотивированы.

Макафи был арестован в Барселоне в октябре 2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов, выдвинутых Министерством юстиции США , и мошенничестве с криптовалютами. Согласно судебным документам, он не платил налоги в течение четырех лет. Сумма, которую он задолжал, в обвинительном заключении не указывалась.

За 75 лет своей насыщенной на события жизни миллионер Макафи не один раз привлекается к ответственности.

В 2019 году он был арестован в Доминиканской республике за поставку оружия и боеприпасов. Макафи, его супруга Дженис и несколько представителей экипажа были задержаны властями, после того как их яхта пришвартовалась в Пуэрто-Плате — северной провинции страны.