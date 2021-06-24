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Очевидцы сообщили о пожаре в павильоне киностудии имени Горького в Москве

Москва24
1 час назад
Пожар произошел в одном из павильонов киностудии имени Горького в Москве. Об этом телеканалу "Москва 24" сообщили очевидцы.
На кадрах присланного видеоролика можно увидеть клубы дыма, выходящих из одного из помещений студии и прибывших на место происшествия пожарных.
По известным данным, возгорание удалось оперативно локализовать, на месте продолжают работать специалисты. Пострадавших нет.
Ранее пожар произошел на складе в районе Царицыно в Москве в ночь на 24 июня. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Огнем оказались охвачены два этажа склада.
Происшествия,Видео,Москва,
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