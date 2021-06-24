Пожар произошел в одном из павильонов киностудии имени Горького в Москве . Об этом телеканалу "Москва 24" сообщили очевидцы.

На кадрах присланного видеоролика можно увидеть клубы дыма, выходящих из одного из помещений студии и прибывших на место происшествия пожарных.

По известным данным, возгорание удалось оперативно локализовать, на месте продолжают работать специалисты. Пострадавших нет.