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Не менее трёх человек погибли при обрушении здания во Флориде

News.ruиещё 2
26 минут назад
По меньшей мере три человека погибли в результате обрушения дома в американском Майами. Об этом сообщает телеканал ABC.
При обрушении здания в США погибли люди
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Инцидент произошёл в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами, штат Флорида. Там частично обрушилось многоэтажное здание. По данным властей, разрушены около половины из 130 квартир.
Полиция смогла установить контакты с 53 жильцами дома. Судьба 99 человек пока неизвестна.
На месте происшествия работают более 80 бригад спасателей. Помимо трёх погибших, также известно о девяти пострадавших. Спасено около 40 человек.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при обрушении пешеходного моста в США.
Происшествия,Майами,
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