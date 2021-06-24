При обрушении здания в США погибли люди

По меньшей мере три человека погибли в результате обрушения дома в американском Майами . Об этом сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошёл в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами, штат Флорида. Там частично обрушилось многоэтажное здание. По данным властей, разрушены около половины из 130 квартир.

Полиция смогла установить контакты с 53 жильцами дома. Судьба 99 человек пока неизвестна.

На месте происшествия работают более 80 бригад спасателей. Помимо трёх погибших, также известно о девяти пострадавших. Спасено около 40 человек.