Сын вице-президента МТС выпал из окна

Инцидент произошел в коттеджном поселке Шервуд
, где отдыхала семья Ворониных. Мальчик, как это часто происходит летом с детьми, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала, и ребенок упал вниз с третьего этажа.
Мальчику удалось выжить, но он получил серьезные травмы. Речь идет об открытой черепно-мозговой травме, переломе темени и ушибе головного мозга. Пострадавшего экстренно доставили в Москву, где он находится под наблюдением медиков НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Следует отметить, что подобные ЧП с детьми в летние периоды случаются часто. Так, в начале июня 2019 в Сальске Ростовской области двое детей 2017 года рождения упали из окна квартиры на пятом этаже. Дети облокотились о москитную сетку и упали вниз. Оба остались живы, но тоже попали в медицинское учреждение с тяжелейшими травмами.
Отмечается, что в большинстве таких ситуаций виновата москитная сетка: детям кажется, что она прочная, как и стекло, но это только иллюзия. Многие обвиняют в этих ситуациях родителей.
Мнения пользователей Сети на этот счет разделились. Нашлись те, кто полагает, что во всем обвинять родителей нельзя, поскольку уследить за детьми не всегда представляется возможным. Так, в середине мая 2019 года из окна дома в Ставрополе, опершись на москитную сетку, выпал восьмилетний ребенок. В результате полученных травм он умер. При этом отмечается, что в этот момент мать погибшего находилась рядом, и все решила «роковая секунда».