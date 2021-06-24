Сын вице-президента МТС выпал из окна

Инцидент произошел в коттеджном поселке Шервуд , где отдыхала семья Ворониных. Мальчик, как это часто происходит летом с детьми, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала, и ребенок упал вниз с третьего этажа.

Мальчику удалось выжить, но он получил серьезные травмы. Речь идет об открытой черепно-мозговой травме, переломе темени и ушибе головного мозга. Пострадавшего экстренно доставили в Москву, где он находится под наблюдением медиков НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Следует отметить, что подобные ЧП с детьми в летние периоды случаются часто. Так, в начале июня 2019 в Сальске Ростовской области двое детей 2017 года рождения упали из окна квартиры на пятом этаже. Дети облокотились о москитную сетку и упали вниз. Оба остались живы, но тоже попали в медицинское учреждение с тяжелейшими травмами.

Отмечается, что в большинстве таких ситуаций виновата москитная сетка: детям кажется, что она прочная, как и стекло, но это только иллюзия. Многие обвиняют в этих ситуациях родителей.