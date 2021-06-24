В Нижнем Новгороде местные жители отдыхали на пляже у водоема, где был найдет утопленник. Инцидент сняла на камеру одна из его очевидец.

Судя по опубликованному в Сети видео, нижегородцы не стали прерывать свой отдых. Они купались и загорали вместе с детьми, в то время как тело умершего человека находилось в воде у самого берега. При этом лишь верхняя его часть была прикрыта пакетом.