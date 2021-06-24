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Отдых россиян на пляже с утопленником сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
В Нижнем Новгороде местные жители отдыхали на пляже у водоема, где был найдет утопленник. Инцидент сняла на камеру одна из его очевидец.
Судя по опубликованному в Сети видео, нижегородцы не стали прерывать свой отдых. Они купались и загорали вместе с детьми, в то время как тело умершего человека находилось в воде у самого берега. При этом лишь верхняя его часть была прикрыта пакетом.
«Мертвый человек в воде, рядом с ним отдыхающие спасаются от жары», — комментирует ситуацию женский голос за кадром.
Происшествия,Видео,
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