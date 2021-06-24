На ТЭЦ «Северная» в Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший запись с камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел в среду вечером. На кадрах видна огромная вспышка света, после которой появился дым. По данным местных СМИ, ЧП произошло на местной подстанции, после взрыва на предприятии возник пожар.
В результате происшествия несколько районов города лишились электричества, из-за чего было затруднено движение трамваев. Информации о пострадавших и погибших не поступало.