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Появилось видео взрыва и пожара на ТЭЦ в Петербурге

Алевтина Жаркова
1 час назад
На ТЭЦ «Северная» в Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший запись с камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел в среду вечером. На кадрах видна огромная вспышка света, после которой появился дым. По данным местных СМИ, ЧП произошло на местной подстанции, после взрыва на предприятии возник пожар.
В результате происшествия несколько районов города лишились электричества, из-за чего было затруднено движение трамваев. Информации о пострадавших и погибших не поступало.
Происшествия,Пожары,Видео,Санкт-Петербург,
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