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Тело российского полицейского с огнестрельным ранением обнаружили в автомобиле

Lenta.ru
1 час назад
В городе Армавире Краснодарского края в припаркованном автомобиле обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с огнестрельным ранением. Об этом сообщает интернет-портал «Кубань 24».
Застреленного полицейского нашли в машине в Армавире
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Погибшего нашли местные жители утром 23 июня на парковке между гипермаркетом и жилым домом. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Выяснилось, что он работал участковым полиции.
Следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Рассматривается версия о суициде.
По итогам доследственной проверки при наличии оснований будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Происшествия,СКР,МВД,Краснодарский Край,Армавир,
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