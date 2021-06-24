Здание склада с порохом загорелось на площади около 1,3 тыс. кв. метров башкирском Стерлитамаке, есть угроза перехода огня на соседний склад с порохом.
«На территории предприятия «Авангард» на улице Кошевого горит одноэтажный склад с порохом размером 60 на 20 метров», – приводит РИА «Новости» слова представителя экстренных служб.
Огонь уже перешел на открытую площадку, где хранятся деревянные ящики. По предварительным данным, общая площадь пожара на данный момент составляет 1280 кв. метров. Существует угроза перехода огня на соседний склад, где хранится порядка 200 тонн пороха.