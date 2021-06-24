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Склад с порохом загорелся в Стерлитамаке

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
16 минут назад
Здание склада с порохом загорелось на площади около 1,3 тыс. кв. метров башкирском Стерлитамаке, есть угроза перехода огня на соседний склад с порохом.
«На территории предприятия «Авангард» на улице Кошевого горит одноэтажный склад с порохом размером 60 на 20 метров», – приводит РИА «Новости» слова представителя экстренных служб.
Огонь уже перешел на открытую площадку, где хранятся деревянные ящики. По предварительным данным, общая площадь пожара на данный момент составляет 1280 кв. метров. Существует угроза перехода огня на соседний склад, где хранится порядка 200 тонн пороха.
Организовано тушение пожара, в том числе с помощью с помощью бронированных щитов.
В прошлую субботу на складе пиротехники на Лужнецкой набережной Москвы произошел пожар, из-за возгорания пострадали четыре человека, среди них трое пожарных.
Происшествия,Видео,ММЗ Авангард,РИА Новости,Стерлитамак,
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