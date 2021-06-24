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Опубликовано видео пожара На Лукомльской ГРЭС в Белоруссии

Александр Кузьмин
1 час назад
В Витебской области Белоруссии на Лукомльской ГРЭС произошёл пожар. Видео возгорания публикует телеканал “360”.
Как сообщает белорусское спасательное ведомство в Twitter, подразделения МЧс сразу выехали по сообщению о пожаре. Произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.
По данным минэнерго республики, из-за возгорания нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Его уже начали восстанавливать.
Происшествия,Видео,Беларусь,
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