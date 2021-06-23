На подстанции под Петербургом произошло возгорание

Отмечается, что из-за возгорания произошло отключение электроснабжения на севере Петербурга. Неполадки затронули Всеволожский район, поселок Новое Девяткино, территорию Северной ТЭЦ.

Информация об отключении электричества на севере города появились ранее в среду.