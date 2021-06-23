Сотрудники магазина похитили бритвы на миллион рублей

В онлайн-магазине комплектовщиками работали 23-летний и 27-летний жители Оренбургской и Саратовской областей. Мужчины оформили покупку десяти пластиковых сумок на имя несуществующего покупателя.

В каждую сумку злоумышленники положили более тысячи сменных бритвенных кассет. Общая стоимость продукции составила свыше одного миллиона рублей.

— Сотрудница организации в пункте выдачи товаров на Вокзальной площади обратила внимание на несоответствие заявленного веса с фактическим и вызвала полицейских, — пояснила Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, когда они пытались получить заказ в Подмосковье.