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Сотрудники магазина похитили бритвы на миллион рублей в Подмосковье

Вечерняя Москва
38 минут назад
Двое сотрудников онлайн-магазина попытались украсть бритвы на миллион рублей. Об этом в среду, 23 июня, «Вечерней Москве» рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Сотрудники магазина похитили бритвы на миллион рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В онлайн-магазине комплектовщиками работали 23-летний и 27-летний жители Оренбургской и Саратовской областей. Мужчины оформили покупку десяти пластиковых сумок на имя несуществующего покупателя.
В каждую сумку злоумышленники положили более тысячи сменных бритвенных кассет. Общая стоимость продукции составила свыше одного миллиона рублей.
— Сотрудница организации в пункте выдачи товаров на Вокзальной площади обратила внимание на несоответствие заявленного веса с фактическим и вызвала полицейских, — пояснила Татьяна Петрова.
По ее словам, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, когда они пытались получить заказ в Подмосковье.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время задержанные находятся под подпиской о невыезде.
Происшествия,Татьяна Петрова,МВД,Московская Область,Россия,
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