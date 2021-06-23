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Для блогера Mellstroy запросили полгода исправительных работ

Газета.Ru
19 минут назад
Государственный обвинитель запросил полгода исправительных работ для блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy. Он обвиняется в избиении девушки в ходе стрима, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.
Для блогера Mellstroy запросили полгода исправительных работ
Фото: InstagramInstagram
До этого представитель потерпевшей стороны уточнял, что потребует в отношении фигуранта дела двух лет лишения свободы.
«Гособвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры Москвы в судебных прениях предложил назначить блогеру, причинившему девушке побои в ходе прямой трансляции, наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, с удержанием 15% из заработной платы в доход государства», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Бурим во время процесса подтвердил факт содеянного. При этом молодой человек настаивал, что дело против него надо квалифицировать как административное наказание. Видеоблогер объяснил это тем, что хулиганских побуждений в его поступке не было.
В октябре прошлого года одной из башен Москвы-Сити блогер Mellstroy избил девушку лицом об стол, после чего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У пострадавшей девушки, которой оказалась модель Алена Ефремова, была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы.
Ранее Mellstroy перевел 100 тысяч рублей избитой им девушке.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,Москва,
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