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СМИ: основателя компании McAfee нашли мертвым в тюрьме Испании

ТАССиещё 3
1 час назад
Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи был обнаружен мертвым в тюрьме Испании. Об этом сообщила в среду газета Diario.
Основателя McAfee нашли мертвым в тюрьме
Фото: ReutersReuters
Макафи был задержан в прошлом году в Испании по запросу США. Ранее стало известно о том, что суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам.
Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel.
Происшествия,Джон Макафи,Intel,Испания,
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