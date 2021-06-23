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Расстрел в Сочи: самострои раздора будут снесены

Анна Безрукова
1 час назад
В Сочи будут снесены самострои, по причине которых были расстреляны приставы. Сделать это планируется в течение 1,5 месяцев, рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Краснодарскому краю.
Расстрел в Сочи: самострои раздора будут снесены
Фото: ТАССТАСС
«Решение суда о сносе исполнят в течение 1-1,5 месяцев», - цитирует ведомство kuban.kp.ru.
Напомним, что причиной стрельбы в Адлере, в результате которой погибли два пристава, стал снос самостроев. А поводом к этому выступил крупный пожар, произошедший летом 2018 года. Возле постройки, собственником которого является 61-летний Вартан Кочьян, случился пожар в кафе-шашлычной.
Причина этому послужила неисправность в электропроводке. По причине нарушений при строительстве пламя быстро распространилось на находящийся по соседству трехэтажный самострой. В результате ЧП погибли четыре человека, в здании неподалеку - 7 человек (приезжие из Республики Осетия, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей). В числе погибших оказался и 8-летний ребенок.
Происшествия,Краснодарский Край,Россия,Сочи,
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