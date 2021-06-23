Расстрел в Сочи: самострои раздора будут снесены

Напомним, что причиной стрельбы в Адлере, в результате которой погибли два пристава, стал снос самостроев. А поводом к этому выступил крупный пожар, произошедший летом 2018 года. Возле постройки, собственником которого является 61-летний Вартан Кочьян, случился пожар в кафе-шашлычной.

Причина этому послужила неисправность в электропроводке. По причине нарушений при строительстве пламя быстро распространилось на находящийся по соседству трехэтажный самострой. В результате ЧП погибли четыре человека, в здании неподалеку - 7 человек (приезжие из Республики Осетия, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей). В числе погибших оказался и 8-летний ребенок.