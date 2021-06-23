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Автомобиль каршеринга врезался в остановку в Петербурге и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Водитель каршеринга снес остановку в Санкт-Петербурге. Авария произошла ночью на улице Савушкина. Видео произошедшего опубликовал телеканал "Москва 24".
На кадрах видно, что машина каршеринга на огромной скорости едет по дороге, водитель не может справиться с управлением и врезается в остановку общественного транспорта.
По сообщениям СМИ, водитель был пьян.
Происшествия,Видео,Москва24,Санкт-Петербург,
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