По данным канала, конфликт между приятелями произошел в баре «Самарканд» в подмосковных Химках. Мужчины вышли на улицу, чтобы разобраться. Но в момент стычки один из оппонентов достал нож и ударил им другого в шею. В итоге пострадавший от полученного ранения скончался на месте. При этом ни обидчик, ни его дама, которая присутствовала во время потасовки, помощи мужчине не оказали, они просто покинули место преступления, оставив его умирать. Сегодня утром злоумышленник и его спутница были задержаны правоохранителями.