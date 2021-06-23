В Петербурге задержали тиктокера, который снимал видео в полицейской форме. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовавший запись с извинениями молодого человека.
72-летний уроженец Пермского края приобрел в магазине форму майора полиции и использовал ее для съемок роликов для социальной сети.
«В основном наш акцент состоит на резонансе, чтобы поднимать рейтинги», – заявляет на камеру задержанный.
В полиции на эпатажного блогера составили протокол по статье 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».