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В Петербурге задержан блогер за съемки видео в полицейской форме

Алевтина Жаркова
55 минут назад
В Петербурге задержали тиктокера, который снимал видео в полицейской форме. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовавший запись с извинениями молодого человека.
72-летний уроженец Пермского края приобрел в магазине форму майора полиции и использовал ее для съемок роликов для социальной сети.
«В основном наш акцент состоит на резонансе, чтобы поднимать рейтинги», – заявляет на камеру задержанный.
В полиции на эпатажного блогера составили протокол по статье 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».
Происшествия,Видео,Пермский Край,Санкт-Петербург,
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